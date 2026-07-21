Андрей Кропоткин принял участие в заседании Российско-Белорусского совета в Калининграде

По словам Беспрозванных, в 2025 году товарооборот Калининградской области с Беларусью вырос на 3%, а в первом квартале 2026-го — ещё на 6,5%. Регион уже заключил соглашения со всеми областями республики. Следующей задачей станет поиск новых направлений, которые позволят удвоить достигнутый рост.