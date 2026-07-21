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В Чебоксарах состоится Всероссийская выставка-форум «Двери России»

Она объединит ведущих производителей, руководителей крупнейших предприятий, представителей отраслевых объединений.

Источник: Национальные проекты России

Вторая Всероссийская выставка-форум «Двери России» пройдет 16−17 сентября в Чебоксарах в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики.

Форум объединит ведущих производителей, руководителей крупнейших предприятий, представителей отраслевых объединений. Программа мероприятия включает в себя пленарное заседание, круглые столы, презентации, мастер-классы. Ключевыми темами станут тенденции развития отрасли, новые материалы и комплектующие, маркетинг, работа с застройщиками и торговыми сетями. Кроме того, впервые на главной сцене форума пройдет церемония награждения победителей 7-й премии «Лучший установщик дверей».

Напомним, в 2025 году форум собрал более 1,1 тыс. участников из 44 регионов страны, а также гостей из Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Посещение выставки-форума и участие в мероприятиях бесплатное, но заранее нужно зарегистрироваться на сайте.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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