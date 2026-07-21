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На ростовском «Темернике» изъяли более тысячи контрафактных товаров

В Ростове-на-Дону полицейские обнаружили на рынке «Темерник» более 1 тыс. единиц контрафактных товаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону полицейские обнаружили на рынке «Темерник» более 1 тыс. единиц контрафактных товаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным правоохранителей, в шести торговых точках на рынке обнаружили незаконно нанесенные логотипы мировых брендов на одежде и обуви. Продукцию изъяли и отправили на исследование.

Отмечается, что в действиях предпринимателей усматриваются признаки административной ответственности по ст. 15.12 КоАП РФ и состава преступления по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении МВД.