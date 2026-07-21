Количество автобусов до Кстова увеличат после предложений нижегородцев

В Нижегородской области запустили новый автобусный маршрут № 125 «Улица Усилова — Автостанция г. Кстово». Решение принято региональным министерством транспорта после многочисленных обращений пассажиров, жаловавшихся на сбои и нехватку рейсов на маршруте № 225. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).