Количество автобусов до Кстова увеличат после предложений нижегородцев

В Нижегородской области запустили новый автобусный маршрут № 125 «Улица Усилова — Автостанция г. Кстово». Решение принято региональным министерством транспорта после многочисленных обращений пассажиров, жаловавшихся на сбои и нехватку рейсов на маршруте № 225. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Проверка подтвердила отсутствие должного количества автобусов на прежнем направлении. Для решения проблемы был заключен государственный контракт с перевозчиком ООО «Столица Авто».
На новом маршруте будут действовать стандартные городские тарифы, стоимость проезда составит 40 рублей. Расписание рейсов уже доступно на официальном портале АСИП.
Ранее сообщалось, что до 131 тысячи рублей выросли зарплаты водителей транспорта в Нижнем.