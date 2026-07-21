угроза обрушения моста, БПЛА, искусственные лёгкие

Вечером 21 июля vrn.aif.ru делится подборкой главных новостей в Воронежской области за день. Так, в столице Черноземья ввели режим повышенной готовности в связи с риском обрушения путепровода. Мальчик на электросамокате сбил малышку на детской площадке. Врачи спасли пострадавшего в серьёзном ДТП при помощи «искусственных лёгких». А автовладельцы начали массово снимать деньги через банкоматы после информации о том, что на АЗС перестали принимать карты к оплате. Подробнее об этих и других событиях — в нашем материале.