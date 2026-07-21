угроза обрушения моста, БПЛА, искусственные лёгкие

Вечером 21 июля vrn.aif.ru делится подборкой главных новостей в Воронежской области за день. Так, в столице Черноземья ввели режим повышенной готовности в связи с риском обрушения путепровода. Мальчик на электросамокате сбил малышку на детской площадке. Врачи спасли пострадавшего в серьёзном ДТП при помощи «искусственных лёгких». А автовладельцы начали массово снимать деньги через банкоматы после информации о том, что на АЗС перестали принимать карты к оплате. Подробнее об этих и других событиях — в нашем материале.
Более 13 часов под угрозой атаки БПЛА: вражеский дрон сбили в небе над Воронежем.
Беспилотник уничтожили в небе над Воронежем ночью 21 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Пострадавших среди населения нет. Разрушений также не зафиксировано.
Всего за ночь, по данным Минобороны РФ, силы ПВО обнаружили и ликвидировали 209 украинских БПЛА самолётного типа на территории России. Часть из них сбили в соседних с Воронежской областью регионах. В частности, в Белгородской, Курской и Ростовской областях.
Режим опасности атаки БПЛА сохранялся на всей территории региона более тринадцати часов.
Может рухнуть: в Воронеже возник риск обрушения путепровода.
Виадук находится на улице 20-летия Октября в районе Вогрэсовского моста. Причиной его аварийного состояния стал размыв конуса насыпи и оголение свай устоя. Эта неисправность может привести к обрушению конструкций, что создаёт прямую угрозу для жизни и здоровья горожан.
Согласно распоряжению мэра Сергея Петрина, опубликованному на портале правовой информации, в связи аварийным состоянием путепровода с 10 июля на территории города действует режим повышенной готовности. Его ввели для органов управления и сил городского звена Воронежской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Зоной возможной ЧС определён Ленинский район.
В пресс-службе городской администрации пояснили, что режим повышенной готовности вводится для более оперативного проведения мероприятий по восстановлению указанного участка под полотном дороги, который оказался размыт. Это не влияет на безопасное передвижение по путепроводу.
Сотрудникам ГО и ЧС поручили выехать на место и оценить обстановку, чтобы предотвратить разрушение сооружения.
«В ближайшее время будет заключен контракт на устранение аварийной ситуации», — добавили в мэрии.
«Искусственные лёгкие»: врачи спасли пострадавшего в серьёзном ДТП.
В Воронеже врачи спасли 28-летнего жителя Ростовской области после ДТП, применив метод лечения с использованием «искусственных лёгких».
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, мужчину доставили в приёмное отделение ВОКБ № 1 после серьёзной аварии, которая произошла на территории Воронежской области. Пациент находился в состоянии шока. У него были множественные повреждения, переломы и травмы внутренних органов.
Сначала травматологи-ортопеды зафиксировали бедренную кость пострадавшего, что позволило ему справиться с шоком и минимизировать риск осложнений. Однако на фоне травмы у мужчины развился тяжёлый острый респираторный дистресс-синдром, из-за чего лёгкие перестали выполнять свою функцию. Уровень кислорода в крови начал стремительно падать, что угрожало необратимыми повреждениями головного мозга и всех систем органов.
Медики приняли решение применить метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Тактику лечения они согласовали с президентом профильного объединения Михаилом Кецкало. Специальный аппарат на время «взял на себя» функцию лёгких пациента, чтобы дать организму время справиться с тяжёлым состоянием и помочь органам восстановиться. Врачи отмечают, что ЭКМО — это крайняя мера в интенсивной терапии. К ней прибегают исключительно в критических состояниях, когда другие методы не дают результата.
Спустя неделю показатели пациента стабилизировались, и его отключили от аппарата. Через две недели мужчину в удовлетворительном состоянии выписали из стационара. В дальнейшем ему предстоит реконструктивно-восстановительная операция, которую ему выполнят хирурги в родном регионе.
Малышка под колёсами электросамоката: юный водитель СИМ сбил девочку в Воронеже.
Мальчик на электросамокате сбил маленькую девочку в ЖК «Озерки» в Воронеже.
Ребёнок двигался на большой скорости вблизи детской площадки. Он наехал на малышку, когда та бежала по пешеходной дорожке. От удара девочка упала лицом вниз на асфальт.
Сразу после аварии мальчик остановился, а пострадавшую забрала её мать.
В социальных сетях женщина рассказала, что у её дочери ссадины на подбородке и руке.
«В нашем случае можно сказать отделались испугом. В следующий раз ребёнок может быть младше и последствия хуже», — написала мать пострадавшей.
Также женщина призвала родителей, покупающих своим детям электросамокаты, объяснять несовершеннолетним правила пользования этим транспортным средством.
Только наличными? Воронежцев пугают фейком про невозможность безналичной оплаты на АЗС.
Фейк про то, что на автозаправочных станциях Воронежской области невозможно оплатить бензин банковскими картами начали распространять в одном из мессенджеров.
На самом деле никаких проблем с безналичной оплатой горючего в регионе нет. Ситуация стабильная, терминалы работают в штатном режиме.
При этом на сегодняшний день купить бензин можно на множестве АЗС области. Ранее водители рассказали, где им удалось успешно заправиться в столице Черноземья.