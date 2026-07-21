Учредитель и экс-директор тамбовского «Транссервиса» осуждены за неуплату налогов

По данным Rusprofile, ООО «Фирма “Транссервис”» зарегистрировали в Котовске в 2011 году. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Уставный капитал составляет 22 тыс. руб. Учредителями являются Павел Корчагин (50%), Елена Осмоловская (31,25%), Раиса Осмоловская (6,25%), Сергей Осмоловский (6,25%) и Дарья Осмоловская (6,25%). Генеральным директором числится Алексей Кузнецов. Выручка компании в 2022 году составила 490 млн руб., чистая прибыль — 2,4 млн руб. Более актуальная финансовая отчетность не публиковалась. В июле 2024 года в отношении организации было возбуждено дело о банкротстве.