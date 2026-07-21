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В бегемотнике Калининградского зоопарка восстановили панно 1974 года

Реставрацией занималась художница и керамистка Татьяна Ляшук.

Источник: Комсомольская правда

В бегемотнике Калининградского зоопарка восстановили большое панно, которое было создано в 1974 году местной художницей Юлией Кондрашовой. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба зоопарка.

Над восстановлением картины работала художница и керамистка Татьяна Ляшук. Она призналась, что осуществила мечту.

«Сложность оказалась в том, что размер плитки 15 на 15 — это стандарт того времени, сейчас такой уже не выпускают. Нам пришлось покупать плитку и подрезать ее под нужный размер. Непросто было и с цветом. Из-за высокой влажности плитки покрылись налетом, цвет исказился почти до неузнаваемости: потрешь плитку черного цвета, а там — небесно-голубой», — рассказала мастер.