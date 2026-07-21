Суд в Ростове ужесточил наказания бывшему полицейскому и экс-следователю СКР

Ростовский областной суд ужесточил наказания бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Виталию Шмыкову и экс-следователю по особо важным делам таганрогского следственного отдела СКР Антону Васильченко. Каждому из фигурантов назначено по девять лет колонии строгого режима и по 17,5 млн руб. штрафа. Копия апелляционного приговора имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».