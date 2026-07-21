«Опасный газ не имеет вкуса и запаха»: калининградские родники проверяют на радиацию

19 июля проба отбиралась с поверхности, но после того, как там купались люди, то есть объём воды был перемешан. В этот момент зафиксировали очень высокое содержание радона — 55 Бк/л. А на следующий день, 20 июля, вода также отбиралась с поверхности, но накануне бассейном не пользовались. И показатели составили всего 8 Бк/л.