«Опасный газ не имеет вкуса и запаха»: калининградские родники проверяют на радиацию

В Калининградской области учёные начали следить за популярными родниками, чтобы понять, насколько они безопасны для людей. Конкретно их интересует радон-222 — радиоактивный газ, который выходит вместе с подземными водами, рассказал «Клопс» Евгений Волчев, руководитель проекта «Биобезопасность и радиоэкология Северо-Запад» во вторник, 21 июля.
Первый родник, который экологи обследовали накануне, находится в лесу рядом с посёлком Малиновка Гурьевского округа. Именно его выбрали по нескольким критериям, объяснил Евгений.
Во-первых, он очень популярен: ежедневно сюда приезжают десятки людей. Во-вторых, тут есть купель и павильон вокруг ключа. Наконец, и сам источник, и зона ожидания расположены в низине. А радон — очень тяжёлый газ, он скапливается именно в таких местах.
Такое пристальное внимание к нему неслучайно. По данным ВОЗ, вдыхание радона (Rn-222) и продуктов его распада — вторая по значимости после курения причина рака лёгких, рассказал учёный.
«И, насколько мне известно, долговременных системных исследований по радону в Калининградской области не проводилось», — добавил он.
Радон — радиоактивный и радиотоксичный газ, тяжелее воздуха, не имеющий цвета, запаха и вкуса. Особенно активно накапливается в подвалах, на первых этажах, в плохо проветриваемых помещениях. Он просачивается из грунтов, часто выделяется из грунтовых вод. Уровень радона динамичен, и его невозможно определить без измерений.
Учёные замеряют, сколько радона в воздухе внутри павильона родника, в купальне и снаружи рядом с ними; сколько растворено в самой воде; а также оценивают уровень опасных продуктов распада радона в воздухе — именно они вредят лёгким при вдыхании.
Полоний-214, висмут-218, свинец-218 прикрепляются к пылинкам в воздухе. При вдыхании они оседают в лёгких, где испускают альфа-частицы. Даже одна такая частица может повредить ДНК клетки.
«Для инициирования злокачественного перерождения клетки достаточно одного события распада!» — предупредил учёный. Чтобы результаты были точными, экологи проверяют и фоновые показатели на открытом воздухе и гамма-излучение.
Закончен сейчас только один комплекс измерений из четырёх запланированных. Поэтому говорить о результатах рано, но пока ситуация в Малиновке довольно оптимистичная.
Превышений над нормативами не зафиксировано", — подчеркнул Евгений Волчев.
Кое-какие предварительные выкладки оказались неожиданными. Например, объёмная активность радона в воздухе рядом с источником оказалась выше, чем в павильоне у самого родника. При этом в помещении всё же обнаружено незначительное присутствие следов распада, хотя показатели и низкие.
В воздухе над бассейном содержание радона было повыше, чем в зоне ожидания и в павильоне, но тоже далёкое от критических значений.
«Интересная картина по воде, — рассказывает учёный. — В пробе, отобранной непосредственно из трубы 19 и 20 июля, активность была 10−11 Бк/литр, а в январе этого года — только 5 Бк/л».
Динамика привлекает внимание исследователей — летом уровень на 100−120% выше, чем зимой. Но такие колебания нормальны и не дают оснований для беспокойства.
А вот в бассейне купели вода, как оказалось, содержит гораздо больше радона, чем сам родник, который его наполняет. Вероятнее всего, туда газ поступает, дополнительно просачиваясь из грунта.
19 июля проба отбиралась с поверхности, но после того, как там купались люди, то есть объём воды был перемешан. В этот момент зафиксировали очень высокое содержание радона — 55 Бк/л. А на следующий день, 20 июля, вода также отбиралась с поверхности, но накануне бассейном не пользовались. И показатели составили всего 8 Бк/л.
Для проверки своего предположения воду бассейна учёные ещё раз возьмут у дна и с разных уровней, а также измерят плотность потока радона с поверхности грунтов.
«Пока все показатели гораздо ниже уровня, который требует вмешательства (60 Бк/л), — успокоил исследователь. — Однако в радиационной безопасности принят принцип ALARA — “так низко, насколько это разумно возможно”. Поэтому все значения важны!».
Дальше планируется провести такие же измерения ещё на двух родниках. Вторым станет ключ в пос. Мельниково Зеленоградского округа, а третий пока не определён.
Завершив работу, учёные надеются выработать рекомендации для каждой точки — какими они станут, зависит от полученных данных. В большинстве случаев решения приемлемы, заверил Евгений Волчев. Результаты планируется представить на научной конференции осенью 2026 года.
Экологи просят принять участие в опросе, который поможет понять, насколько регулярно жители области ездят на родники. Сделать это вы можете в соцсетях «Клопс»: во «ВКонтакте» и в "Телеграме.
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