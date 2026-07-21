В Карелии стартовал ремонт корпуса Сегежской центральной районной больницы

Ремонт терапевтического корпуса Сегежской центральной районной больницы начался в Карелии при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
Специалисты обновят фасад, отмостку, входную группу, пандус, а также душевые на четырех этажах. Также они заменят окна, двери, систему водоснабжения. При этом ранее в медучреждении реконструировали детскую и взрослую поликлиники, увеличили отделения реабилитации и профилактики, а также открыли межрайонный эндокринологический центр. Преобразилось и здание пристройки терапевтического корпуса.
Всего в 2026 году в Карелии отремонтируют 10 объектов медицинских организаций. В частности, специалисты приведут в порядок здания Детской республиканской больницы им. И. Н. Григовича, Городской детской поликлиники № 2, Городской поликлиники № 3 и другие.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.