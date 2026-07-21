В новый состав краевого парламента на 60 мандатов претендуют 946 кандидатов

Кандидатов по одномандатным округам также выдвинули семь избирательных объединений: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия» — по 30 кандидатов; «Коммунисты России» — 29. Еще два кандидата выдвинуты в порядке самовыдвижения. Им для регистрации необходимо собрать установленное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения.