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В новый состав краевого парламента на 60 мандатов претендуют 946 кандидатов

В Прикамье завершилось выдвижение кандидатов в Законодательное собрание региона.

Источник: Комсомольская правда

Избирком Пермского края 20 июля завершил прием документов на выдвижение от кандидатов в депутаты краевого парламента V созыва. На 60 депутатских мандатов выдвинуто 946 кандидатов, включая 211 — по 30 одномандатным округам, 735 — по партийным спискам.

В партийные списки вошли представители семи избирательных объединений: КПРФ — 137 кандидатов, ЛДПР — 131, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 122 «Единая Россия» и «Справедливая Россия» — по 102, «Коммунисты России» — 90, «Новые люди» — 51. Объединения освобождены от сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения на выборах в краевое Законодательное собрание.

Кандидатов по одномандатным округам также выдвинули семь избирательных объединений: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия» — по 30 кандидатов; «Коммунисты России» — 29. Еще два кандидата выдвинуты в порядке самовыдвижения. Им для регистрации необходимо собрать установленное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения.

Следующий этап — представление документов на регистрацию, который продлится до 5 августа. Полные списки зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений станут известны до 15 августа.

В новый состав Пермской гордумы на одно депутатское место претендуют по 10 человек. На выборы подали документы 363 кандидата.

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