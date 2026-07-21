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В Госдуме предложили сократить количество негативного контента в телеэфире

На ТВ отсутствует единый нормативный механизм, который бы ограничивал объём материалов с высокой агрессивной эмоциональной нагрузкой.

Источник: Нижегородская правда

Депутаты думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Антон Ткачёв и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением ввести ограничения на долю телевизионного контента с высокой эмоциональной нагрузкой. Об этом сообщает ТАСС.

В письме подчёркивается отсутствие единого нормативного механизма, регулирующего совокупную долю материалов с негативной и агрессивной эмоциональной окраской. Депутаты просят рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство и установить предельную долю такого контента, а также разработать методику его оценки.

Авторы инициативы также предлагают сотрудничество с Роскомнадзором, Минздравом, Минкультом и другими организациями для реализации инициативы. Депутаты считают, что введение таких ограничений поможет снизить уровень тревожности и депрессивных настроений среди граждан, а также уменьшить концентрацию агрессивного и эмоционально напряжённого контента в телевизионном эфире.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская молодежь выбирает остросюжетный контент.

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