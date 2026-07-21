В Свердловской области завершилась эстафета по Большой уральской тропе

Эстафета по Большой уральской тропе протяженностью 50 дней завершилась на перевале Дятлова в Свердловской области, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Трейл стал не только спортивным событием, но и проектом по продвижению туристического потенциала Урала в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Всего за время эстафеты участники преодолели 2,3 тыс. км, из них 880 км — по Свердловской области. Маршрут был разделен на 11 этапов средней протяженностью 200−250 км — от границы с Казахстаном до Северного Урала. В проекте приняли участие 25 бегунов из разных регионов России: опытные и профессиональные атлеты, прошедшие предварительный отбор.
Финальный этап преодолели призер Олимпийских игр в Турине Иван Алыпов, первый россиянин, пробежавший Песчаный марафон через Южную Сахару, Владимир Волошин, а также руководитель направления трейлраннинга Большой уральской тропы Александр Фефилов.
«Некоторые участки тропы оказались затоплены. Во время эстафеты участники собрали информацию, которая будет полезна каждому путешественнику. Они фиксировали особенности рельефа, сложные участки, броды, источники воды, состояние тропы и инфраструктуру. На основе этих данных мы скорректируем маршрут и подготовим подробное описание. Это поможет путешественникам по Большой уральской тропе тщательнее планировать свои походы и объективно оценивать их сложность», — рассказал руководитель проекта «Большая уральская тропа» Вячеслав Пестриков.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.