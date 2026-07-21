Актрисе Нонне Гришаевой исполнилось 55 лет

«Я с детства обожаю Людмилу Марковну. Она всегда мне казалась жизненным ориентиром в том, какой должна быть актриса. Если вообще и быть актрисой, то только такой, как она: уметь и петь, и танцевать, быть и драматической, и комедийной, блистать и на сцене, и в кино. Я всегда на нее равнялась…» — говорила актриса об этой работе.