Проезд в транспорте Новосибирска не подорожает до конца года несмотря на топливный кризис

Как сообщили в мэрии в ответ на запрос Om1 Новосибирск, законодательство не позволяет повышать стоимость проезда чаще одного раза в год. Последний раз тарифы в городе изменились 24 декабря 2025 года.
Таким образом, новый пересмотр стоимости возможен только в декабре 2026 года. При этом окончательное решение о размере повышения будет зависеть от экономической экспертизы документов, которые предоставят перевозчики.
В мэрии также отметили, что несмотря на топливную ситуацию, общественный транспорт Новосибирска продолжает работать в обычном режиме. Маршруты обслуживаются без изменений, а дополнительных ограничений для пассажиров не вводилось.