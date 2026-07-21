В Новороссийске благоустроят сквер Медицинских работников

Сквер Медицинских работников преобразится в Новороссийске при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на пересечении улиц Советов и Магистральной, сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
Специалисты уже демонтировали устаревшие конструкции и подготовили территорию к дальнейшему благоустройству. Там разместят скамейки, детскую игровую площадку с безопасным покрытием, велодорожку, а также энергоэффективные светильники. Завершить работы планируют осенью этого года.
«Согласно утвержденному графику, далее последует озеленение участка и установка малых архитектурных форм. Текущие темпы работ позволяют рассчитывать на выполнение всех запланированных мероприятий в установленные сроки», — отметил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Денис Сорокалетов.
Всего в 2026 году в регионе благоустроят 124 общественных пространства — это парки, скверы и набережные.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.