С 1 августа радикально изменятся правила ЖКХ в Волгограде

С 1 августа 2026 года в России вступают в силу обновленные нормативы начисления платы за коммунальные услуги. Изменения коснутся и жителей Волгоградской области, чьи квартиры оборудованы индивидуальными счетчиками воды и других ресурсов.
Как пояснил юрист в сфере ЖКХ Сергей Фоменко, систематические задержки в передаче показаний или пропуск даты поверки приведут к автоматическому переводу на оплату по нормативу — сумма в квитанции вырастет, даже если воды почти не расходовали. Если собственник не пускает специалиста для проверки оборудования, применят повышающий коэффициент.
Изменилась и структура квитанций: по закону № 214-ФЗ, с 1 июля 2026 года строки «содержание общего имущества» и «текущий ремонт» разделены.
По закону № 177-ФЗ, с 1 марта 2026 года, оплату нужно вносить до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, а квитанции должны приходить не позднее 5-го числа. Юристы советуют платить за два-три дня до срока. Показания счетчиков передают с 20-го по 25-е число, а при резких скачках потребления могут запросить фото приборов.
Управляющие компании обязаны сами фиксировать перерывы подачи воды и отопления и корректировать суммы в квитанциях без участия жильцов. Там, где платят по факту потребления, летом строки «отопление» быть не должно, — пишет «Ура.ру».
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