С 1 августа радикально изменятся правила ЖКХ в Волгограде

Как пояснил юрист в сфере ЖКХ Сергей Фоменко, систематические задержки в передаче показаний или пропуск даты поверки приведут к автоматическому переводу на оплату по нормативу — сумма в квитанции вырастет, даже если воды почти не расходовали. Если собственник не пускает специалиста для проверки оборудования, применят повышающий коэффициент.