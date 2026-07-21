Администрация Геленджика опубликовала афишу мероприятий на август

Гастрономическая программа курорта включает тематические ужины, дегустации и винные мероприятия. В июле и августе пройдут события на винодельне «Шато де Талю», включая «День Шираза», гастроужины с региональными шеф-поварами и специальные программы с участием виноделен. В винном городе «Белый мыс» будут работать дегустационные площадки, музей вина и музыкальные вечера.