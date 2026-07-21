Воронежская область и Республика Беларусь укрепят сотрудничество

«В прошлом месяце наша делегация приняла участие в Форуме регионов в Минске. Был заключен ряд важных соглашений, в частности о взаимодействии между Правительством Воронежской области и нашими давними партерами — группой компаний “БелИнжиниринг”. Строительство — самое объемное направление нашей совместной работы сегодня. Уже построено много значимых для региона объектов. Есть планы участия белорусских компаний в возведении новых крупных объектов в Воронеже и сельских муниципалитетах. Конечно, только строительной отраслью наши контакты не ограничиваются. В целом, по итогам 2025 года объем нашего товарооборота вырос в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года», — отметил глава региона в приветственном слове.