Воронежская область и Республика Беларусь укрепят сотрудничество

Делегация Республики Беларусь во главе с чрезвычайным и полномочным послом в РФ Юрием Селиверстовым прибыла в Воронеж. 21 июля губернатор Александр Гусев встретился с гостями.
«В прошлом месяце наша делегация приняла участие в Форуме регионов в Минске. Был заключен ряд важных соглашений, в частности о взаимодействии между Правительством Воронежской области и нашими давними партерами — группой компаний “БелИнжиниринг”. Строительство — самое объемное направление нашей совместной работы сегодня. Уже построено много значимых для региона объектов. Есть планы участия белорусских компаний в возведении новых крупных объектов в Воронеже и сельских муниципалитетах. Конечно, только строительной отраслью наши контакты не ограничиваются. В целом, по итогам 2025 года объем нашего товарооборота вырос в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года», — отметил глава региона в приветственном слове.
Губернатор назвал перспективным направлением укрепления двусторонних связей гуманитарную сферу, прежде всего, в рамках молодежной политики. Так, в марте в Воронеже прошло заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму. Участники обсудили массу инициатив, касающихся межрегионального сотрудничества.
Посол поблагодарил главу региона, отметив, что Белоруссия высоко ценит достигнутый уровень взаимодействия.
Затем стороны обсудили вопросы актуального состояния и перспективы развития двустороннего сотрудничества.
Министр экономического развития региона Людмила Запорожцева напомнила, что среди торговых партнеров Воронежской области Республика Беларусь занимает лидирующие позиции по объему товарооборота, экспорта и импорта товаров.
На протяжении многих лет одним из драйверов экономического роста Воронежской области является сельское хозяйство. Так, в прошлом году объем экспорта воронежской продукции АПК в Беларусь вырос в 1,2 раза в сравнении с 2024-м.
На сегодняшний день наиболее перспективными направлениями сотрудничества является кооперация в сфере машиностроения и АПК, создание и развитие совместных производств, расширение сервисных и логистических услуг, а также реализация совместных строительных, социальных и инновационных проектов. Эти инициативы областного правительства поддержаны и на федеральном уровне.
После переговоров Александр Гусев и Юрий Селиверстов вместе с членами делегации возложили цветы и венки к могиле Неизвестного солдата на площади Победы. Затем почтили память погибших воинов минутой молчания.