Основа поддержки семей: Нижегородская область вышла в лидеры по рождаемости

Нижегородская область вышла в лидеры по рождаемости — впервые за 35 лет показатель выше среднего по стране. За последний год он вырос почти на 8% — это лучший результат в России. За таким успехом стоит программа «Основа — нижегородский проект жизни», которую по нацпроекту «Семья» запустил Институт демографического развития. Кстати, Президент Владимир Путин предложил распространить нижегородский опыт на все регионы.
В нашем эксклюзивном интервью с исполняющей обязанности директора института Марией Дугиной читайте, как в регионе выстроили систему поддержки будущих мам и пап, почему все семьи получают миллион рублей и зачем дарят сертификат для покупок на маркетплейсе.
— Мария, программа «Основа» стартовала 1 июля 2025 года. Если коротко: что это за проект и для кого он был задуман?
— Мы создали экосистему мер поддержки. Задача — помочь нижегородцам увидеть в семье опору и новые возможности для себя, чтобы родитель был главным действующим лицом, а не объектом помощи. Перед запуском Институт демографического развития провел исследование: мы выяснили, чего ждут от государства люди 18−49 лет и что мешает им решиться на детей. На основе этих данных запустили две флагманские финансовые меры. Родители сами определяют, как получать поддержку и на что тратить.
— Один из ключевых инструментов — родительский доход «Основа». Объясните: сколько получают семьи и есть ли варианты настроить выплату «под себя»?
— Мы постарались сделать систему максимально прозрачной, чтобы у каждой семьи был выбор: нужна ли им крупная сумма для больших целей или прибавка к бюджету каждый месяц.
За первого ребенка с учетом федерального маткапитала семья получает около 1 миллиона 89 тысяч рублей. Из них 728,9 тысячи — это федеральный маткапитал, который выплачивается единовременно. А 360 тысяч — региональные выплаты по 10 тысяч рублей в месяц в течение трех лет.
За второго ребенка общая сумма — чуть больше 1 миллиона 34 тысяч, из них региональная выплата — 800 тысяч. У родителей есть выбор. Первый вариант: сразу получить 500 тысяч рублей, а оставшиеся 300 тысяч — по 20 тысяч рублей в течение 15 месяцев. Второй: весь региональный капитал выплатят как «зарплату родителя»: по 22,2 тысячи рублей ежемесячно в течение трех лет.
За первого ребенка с учетом федерального маткапитала семья получает около 1 миллиона 89 тысяч рублей, за второго — чуть больше 1 миллиона 34 тысяч.
За третьего ребенка — 1 миллион рублей исключительно из регионального бюджета. Тоже есть два варианта. Первый: 700 тысяч рублей сразу, а оставшиеся 300 тысяч — по 30 тысяч рублей в течение 10 месяцев. Второй: весь миллион получать как «зарплату родителя»: по 30 тысяч рублей каждый месяц в течение трех лет.
За четвертого и последующих детей регион снова выделяет 1 миллион рублей. Здесь выбор такой: получить миллион рублей сразу или снова выбрать «зарплату родителя»: по 30 тысяч рублей в месяц в течение трех лет.
— И на что можно потратить эти деньги? Есть ограничения?
— Здесь тоже все продумано. Ситуации разные: кому-то нужны деньги сразу, кто-то мечтает отложить на дом или образование. Эти запросы мы увидели в исследованиях, поэтому дали семьям право самим выбирать приоритеты.
Ежемесячные выплаты можно тратить на любые текущие нужды: продукты, одежду, секции для детей или даже семейный отпуск. Это «зарплата родителя», и вы сами решаете, как ею распорядиться.
Крупные единовременные выплаты (сертификаты) предназначены для того, чтобы семья могла кардинально улучшить свою жизнь. Их можно использовать на улучшение жилищных условий (покупка квартиры, дома, погашение ипотеки), на газификацию дома, на оплату образования детей в образовательных организациях Нижегородской области или на покупку автомобиля. Это дает семьям возможность не только закрывать текущие расходы, но и делать серьезные шаги вперед.
— И эти выплаты получают все семьи независимо от дохода?
— Да. Мы хотели не просто помочь тем, кому трудно, а признать ценность рождения каждого ребенка.
— Что семьи выбирают чаще: единовременную выплату или ежемесячную?
— По данным на 16 июля, ежемесячную «зарплату родителя» получает свыше 15 тысяч семей из более 18,9 тысячи. Как мы узнали от самих семей, регулярные выплаты проще встроить в повседневную жизнь — они закрывают текущие расходы и дают стабильность.
— Деньги деньгами, но есть и приятные бонусы. Например, «Подарок новорожденному» — сертификат в 20 тысяч рублей для покупки детских товаров на маркетплейсе. Во многих регионах дают коробки с товарами для новорожденных, а вы пошли другим путем. Почему?
— Сертификат удобнее: он позволяет закрыть насущные, а не абстрактные потребности. Чаще всего покупают детский текстиль и одежду (25%), средства для стирки и ухода за бельем (17%), товары для купания и гигиены (15%). Кроме того, мы предложили поддержать местный бизнес — поставщиками выступают нижегородские компании.
Ежемесячные выплаты можно тратить на любые текущие нужды: продукты, одежду, секции для детей или даже семейный отпуск, это «зарплата родителя».
— В проекте есть система, которая отслеживает в сети запросы об абортах и предлагает альтернативу. Как это работает?
— Когда женщина ищет ответы в интернете, то видит сайт «Сохрани.рф». Сейчас мы обновляем платформу и переподготавливаем операторов. После обращения будущая мама может разобрать страхи и сомнения с независимыми экспертами из государственных и частных клиник.
Важно сказать, что мы не отговариваем женщин от абортов, а помогаем принять собственное решение на основе полной информации. Консультации специалистов бесплатны и доступны не только будущим мамам, но и папам. Мы считаем, что вовлеченность отца — это основа семейного благополучия.
— По данным вашего института, на тему абортов за год по региону зафиксировано 400 тысяч поисковых запросов. Как родилась идея начать диалог с женщиной не в кабинете врача, а на этапе интернет-поиска?
— Мы увидели, что женщина сначала ищет ответы в интернете. А к врачу приходит уже с принятым решением. Важно успеть включиться в диалог, когда она еще пытается разобраться. Большинству в этот момент нужен спокойный, человеческий разговор.
— На портале «Сохрани.рф» выстроен маршрут: женщина переходит по ссылке из поисковика, изучает информацию, идет к психологу, юристу, генетику. Когда чаще всего принимают решение сохранить беременность?
— Как правило, переломный момент наступает после первого профессионального разговора, когда женщина понимает, какие есть варианты и чувствует, что ее не торопят. В таких случаях многое зависит именно от качества консультации и доверительного контакта со специалистом. Но решение созревает постепенно.
— Женщин, которые думают прервать беременность, консультируют не только врачи и психологи, но также священники?
— Как показывает практика, будущие мамы в той или иной степени мучаются от нравственных и душевных сомнений. Очень многие деньгам противопоставляют тяжелые внутренние вопросы: «А справлюсь ли я?», «Не делаю ли я ошибку?», «Как теперь жить дальше?». И это те вопросы, на которые можешь ответить только ты сама. Современный священник в первую очередь создает безопасное пространство для этих размышлений и выступает бережным собеседником. Он помогает женщине услышать свои истинные чувства и отделить их от страха, вины или чужого давления. И это всегда происходит только по желанию. Разговор будут вести вокруг того, что беспокоит именно ее.
— В 2025 году в Нижегородской области провели почти три тысячи ЭКО, причем часть из них — за счет областного бюджета сверх ОМС. Почему решили так сделать?
— Чтобы помочь прямо сейчас. Когда семья долго пытается зачать ребенка, каждый месяц ожидания означает стресс и неопределенность. Ведь ЭКО — не абстрактные расходы, а шанс испытать родительское счастье. И время тут играет важную роль: возможность ускорить очередь дает надежду.
— Помимо прямой помощи, есть и цифровые сервисы. Чем «Калькулятор мер соцподдержки» отличается от обычного поиска в интернете?
— Он не только показывает льготы, но и рассчитывает общую сумму для конкретной семьи и дает инструкцию, как оформить. Родителям не нужно тратить время на поиск и изучение законов. Достаточно зайти в сервис, ввести свои данные и получить список всех доступных льгот и выплат, а также чек-лист документов и пошаговую инструкцию. В калькуляторе собрана 251 мера поддержки: федерального, регионального и муниципального уровня.
— Мария, лично вы работаете с женщинами в кризисной ситуации несколько лет. Заметили ли вы, что сами женщины и их запросы поменялись с появлением цифровых инструментов?
— Единого портрета «кризисной» женщины нет. Но чаще всего я вижу две группы: молодые женщины, которые считают, что ребенок помешает планам, и женщины старше 40, уверенные, что рожать поздно. В обоих случаях есть большой потенциал для поддержки.
— У вашего проекта есть и неформальная история — фестиваль «Ромашковый луг», на котором собираются семьи со всего региона. Они живут в палатках, общаются, отдыхают. Почему выбрали такой формат?
— Формат родился из идеи: семьи должны не просто смотреть на праздник со стороны, а прожить его вместе. Палаточный лагерь дает возможность побыть друг с другом 24 часа в сутки — без гаджетов, без городской суеты, в кругу таких же семей. У нас были и многодетные, и молодожены, и пары с полугодовалыми малышами — самому младшему участнику полтора года, самым старшим — за 60.
Институт организует программу: мастер-классы для детей и родителей, семейные эстафеты, интеллектуальные игры, конкурсы, вечерние костры и дискотеки. Приглашаем психологов — они проводят тренинги, помогают семьям услышать друг друга.
— И это все бесплатно?
— Да, вход свободный, для проживания в палаточном городке нужно заранее зарегистрироваться. Мы хотели, чтобы гости уезжали домой с теплым послевкусием «как здорово, что мы были вместе».
— И еще один вопрос, который волнует многих. Если молодая пара скажет вам: «Хотим ребенка, но боимся, что не потянем». Что вы им ответите?
— Не смотрите на ребенка как на идеальный и сложный проект. Это естественная часть жизни. Нам природой заложено передавать опыт, знания, любовь. Становясь мамой и папой, вы принимаете эстафету: сначала берете все хорошее от своих родителей, затем приумножаете и передаете дальше.
Даже в тяжелые времена люди рожали и не думали о брендовой коляске. Они давали детям больше: объятия перед сном, привычку делить с близкими обед, умение занимать себя полезным делом. На самом деле счастливые дети могут расти в любой квартире и одежде, ведь больше всего им нужны мама и папа рядом.
И важно помнить: родителями не становятся по щелчку, но всему можно научиться. А мы поможем составить понятный план, который будет вам по силам.
Напомним, национальный проект «Семья» охватывает все поколения. Это не только поддержка семей с детьми, но и программы активного долголетия для старшего поколения — занятия спортом, творчеством, новые навыки. А для молодежи от 14 до 22 лет работает программа «Пушкинская карта» — бесплатные музеи, театры, кино.