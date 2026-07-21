Основа поддержки семей: Нижегородская область вышла в лидеры по рождаемости

— Как показывает практика, будущие мамы в той или иной степени мучаются от нравственных и душевных сомнений. Очень многие деньгам противопоставляют тяжелые внутренние вопросы: «А справлюсь ли я?», «Не делаю ли я ошибку?», «Как теперь жить дальше?». И это те вопросы, на которые можешь ответить только ты сама. Современный священник в первую очередь создает безопасное пространство для этих размышлений и выступает бережным собеседником. Он помогает женщине услышать свои истинные чувства и отделить их от страха, вины или чужого давления. И это всегда происходит только по желанию. Разговор будут вести вокруг того, что беспокоит именно ее.