В список литературы для школьников включили книги об СВО

Кроме того, в список произведений патриотической направленности вошли такие книги, как «Девятьсот дней мужества», «Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал», «Первый полет в космос», «Герои Древней Руси для детей», «Когда я был маленьким, у нас была война», «Путешественники, прославившие Россию», «Нахимов» и другие.