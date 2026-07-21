В список литературы для школьников включили книги об СВО

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минпросвещения РФ включило в список произведений патриотической направленности для школьников литературу о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что министерством просвещения РФ подготовлены три списка литературы для комплектования школьных библиотек, в частности, список произведений патриотической направленности, созданных современными писателями.
Согласно списку, литературные произведения разделены на три возрастные категории: 1−4 классы, 5−9 классы и 10−11 классы. Список состоит из таких разделов, как «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли», «Zа наших».
Раздел «Zа наших» для учеников 5−9 классов включает три книги: «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны», «Неотправленные письма» и «Герои СВО. Символы российского мужества». Раздел для старшеклассников состоит из шести произведений: «Суворовец Воевода», «Донбасс — сердце России», «За чертой», «Путь кочевника», «Бранная слава», сборник стихов об СВО «Поэzия русской зимы».
Кроме того, в список произведений патриотической направленности вошли такие книги, как «Девятьсот дней мужества», «Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал», «Первый полет в космос», «Герои Древней Руси для детей», «Когда я был маленьким, у нас была война», «Путешественники, прославившие Россию», «Нахимов» и другие.