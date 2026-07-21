Тоннелепроходческий щит «Евдокия» прошел первые 100 метров от «Горьковской» к площади Свободы

Более 70 колец железобетонной обделки смонтировал тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» на левом перегонном тоннеле Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде. Щит прошел первые 100 метров от станции «Горьковская» в сторону площади Свободы, после чего прошел плановое техническое переоснащение и готов к дальнейшей проходке.