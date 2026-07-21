Тоннелепроходческий щит «Евдокия» прошел первые 100 метров от «Горьковской» к площади Свободы

Более 70 колец железобетонной обделки смонтировал тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» на левом перегонном тоннеле Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде. Щит прошел первые 100 метров от станции «Горьковская» в сторону площади Свободы, после чего прошел плановое техническое переоснащение и готов к дальнейшей проходке.
В ходе дооснастки на «Евдокию» установили новую конвейерную систему для выемки грунта и заменили трубопроводы. В стартовом котловане демонтировали временные конструкции, проложили рельсовые пути и установили мощный вентилятор.
«Выполнены работы по переустройству руддвора, демонтированы стартовые конструкции. Работы идут в плановом режиме», — рассказал заместитель начальника участка горнопроходческих работ ГК «Моспроект-3» Александр Кураев.