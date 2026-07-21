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В Калининградской области с начала года трудоустроились больше 2.5 тыс подростков

Первый профессиональный опыт получили ребята 14−18 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области с начала года трудоустроились больше 2.5 тыс подростков от 14 до 18 лет. Об этом сообщает министерство социальной политики региона.

Отмечается, что это временное трудоустройство, зато оно организовано в период каникул и в свободное от учебы время во всех муниципалитетах области как в государственных, так и в коммерческих компаниях.

Как отметила глава минсоца, кроме зарплаты подростки получают ежемесячную материальную поддержку от Центра занятости населения.

Уровень зарплаты подростков зависит от количества отработанных ими часов в день. Однако, по законодательству оно не должно превышать 5 часов для ребят 14−15 лет и 7 часов для 16−17 лет.

Подробности здесь и по номеру 8 (800) 201 39 00 (добавочный «2»).