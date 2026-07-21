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В школе поселка Большой Исток Свердловской области откроют агротехкласс

Там школьники познакомятся с сельским хозяйством и получат полезные навыки для будущей профессии.

Источник: Национальные проекты России

Агротехнологический класс откроют к 1 сентября в школе № 5 поселка Большой Исток Сысертского округа Свердловской области в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации городского округа.

Проект поможет школьникам познакомиться с современным сельским хозяйством и получить полезные навыки для будущей профессии. Еще в 2024 году школа заключила договор о сотрудничестве с компанией «Большеистокское РТПС» и Уральским аграрным университетом, которые будут вместе готовить будущие кадры для сельского хозяйства области.

К 1 сентября в классе проведут капитальный ремонт, закупят все необходимое оборудование и учебные пособия. Преподавать в новом классе будут не только школьные учителя, но и специалисты компании «Большеистокское РТПС» и преподаватели Уральского аграрного университета.

Директор школы Алексей Минин сообщил, что все работы идут согласно графику. В кабинете среди оборудования будет даже виртуальная кабина комбайна, что позволит ребятам в интерактивной форме знакомиться с современной сельскохозяйственной техникой.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.