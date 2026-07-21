В подмосковном Клину отремонтируют гимназию имени Ушинского

Площадь здания гимназии, построенного в 1964 году, составляет почти 4,2 тысячи квадратных метров. Специалисты заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, обновят фасад и кровлю, а также установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Кроме того, работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. При этом после завершения ремонта в школу поставят новую мебель и оборудование, а территорию вокруг корпуса благоустроят.