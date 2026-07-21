В подмосковном Клину отремонтируют гимназию имени Ушинского

Гимназию № 15 имени К. Д. Ушинского отремонтируют в Клину Московской области, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
Площадь здания гимназии, построенного в 1964 году, составляет почти 4,2 тысячи квадратных метров. Специалисты заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, обновят фасад и кровлю, а также установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Кроме того, работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. При этом после завершения ремонта в школу поставят новую мебель и оборудование, а территорию вокруг корпуса благоустроят.
Строительная готовность объекта уже достигла 52%. Специалисты завершили демонтаж, после чего они перешли к общестроительным и отделочным работам, ремонту фасада и кровли, а также монтажу инженерных коммуникаций. Одновременно началось благоустройство прилегающей территории. Открытие обновленного корпуса гимназии запланировано на сентябрь 2026 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.