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Минпросвещения подготовило три списка литературы для школьников

Минпросвещения направило три списка литературы для школьников во все регионы.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минпросвещения подготовило списки литературы для школьников в рамках формирования единого образовательного пространства, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Это важный шаг к тому, чтобы образование было одинаково качественным по всей России — от Калининграда до Владивостока», — заявили там.

Как отмечается, эта мера также направлена на развитие школьных библиотек и повышение интереса детей к чтению.

Всего министерство составило три списка произведений:

— из обязательной школьной программы (для начальных, средних и старших классов);

— для внеклассного чтения;

— работы современных писателей патриотической направленности.

«Произведения, включенные в списки, призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности», — отметил глава ведомства Сергей Кравцов.

Вместе с тем, по его словам, эти списки должны стать ориентиром для учителей и родителей в вопросе приобщения детей к чтению. Их уже направили во все регионы.

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