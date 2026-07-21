11 детей и 18 внуков: челябинка получила звание «Мать-героиня»

Звание «Мать-героиня» — это высшее почетное звание Российской Федерации. Оно присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, при этом возраст десятого ребенка на момент представления к награде должен быть старше одного года. Кроме того, родители должны обеспечивать надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании и развитии детей.