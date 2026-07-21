Возобновлен спор ГК «Русагро» с активами в Черноземье и Виталия Юсуфова

ООО «Группа компаний “Русагро”» инициировало разбирательство больше двух лет назад — в апреле 2024 года. В том же месяце иск был принят к производству. Он рассматривался до марта 2026 года, пока разбирательство не приостановили из-за необходимости провести судебную экспертизу. Процедура должна была завершиться 22 мая, но к середине июля в суд так и не поступило экспертное заключение и даже информация о проделанной работе. На уведомление арбитража от 9 июня о необходимости предоставления документации эксперт Александр Рукомин из тамбовского АНО «Судебный экспертно-криминалистический центр» не отреагировал.