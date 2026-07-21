Юг Волгограда заволокло черным дымом из-за пожара

Над индустриальной частью Красноармейского района Волгограда 21 июля 2026 года поднялась густая дымовая колонна. Очевидцы в соцсетях сообщают, что пожар вспыхнул на промплощадке компании «Форте Пром» на улице Бахтурова.
В областном управлении МЧС сообщили, что сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 17:15. Горит мусор глубокого залегания, тушение ведет подразделение 7-ПСЧ.
Ситуация находится под контролем экстренных служб.
Ранее сообщалось о трагедии: в пожаре погибла жительница Котово.
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