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В Алтайском крае досрочно завершили ремонт дороги в Первомайском районе

Специалисты привели в нормативное состояние 5 км дорожного полотна.

Ремонт участка автомобильной дороги Повалиха — Первомайское — Журавлиха — Шатуново досрочно завершили в Первомайском районе Алтайского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

По контракту объект был переходящим на 2027 год, но благодаря оперативной работе подрядчика ремонт полностью завершен уже в текущем году.

Специалисты привели в нормативное состояние 5 км дорожного полотна — с 28,5 по 33,5 км. На участке уложили два слоя нового асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, обустроили съезды на примыканиях, установили новые дорожные знаки и нанесли горизонтальную разметку.

Напомним, что обновление трассы Повалиха — Первомайское — Журавлиха — Шатуново ведется поэтапно. Так, в прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в норматив привели участок протяженностью 7 км, включая отрезок, проходящий по селу Первомайское. Дорога связывает районный центр Первомайское с пятью сельскими населенными пунктами — Повалихой, Волгой, Журавлихой, Шатуново и Казачим.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.