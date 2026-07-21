Ространснадзор выявил нарушения в работе двух авиакомпаний

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ространснадзор в ходе проверок ООО «Поляр Авиа» и МОГБУ «Авиация Колымы» выявил ряд нарушений воздушного законодательства и выдал предписания об их устранении, сообщило ведомство.
«Ространснадзор провел обязательные профилактические визиты в отношении двух авиаперевозчиков — ООО “Поляр Авиа” и МОГБУ “Авиация Колымы”. Проверки выявили ряд нарушений воздушного законодательства, требующих оперативного устранения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки инспекторы оценили соблюдение требований федеральных авиационных правил, регламентирующих подготовку и выполнение полетов, техническое обслуживание воздушных судов, а также подготовку летных и кабинных экипажей.
Так, после профилактических визитов авиакомпаниям выданы предписания об устранении выявленных нарушений, ситуация остается на контроле Ространснадзора.