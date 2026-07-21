Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ространснадзор выявил нарушения в работе двух авиакомпаний

Ространснадзор выявил нарушения у двух авиакомпаний в Магаданской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ространснадзор в ходе проверок ООО «Поляр Авиа» и МОГБУ «Авиация Колымы» выявил ряд нарушений воздушного законодательства и выдал предписания об их устранении, сообщило ведомство.

«Ространснадзор провел обязательные профилактические визиты в отношении двух авиаперевозчиков — ООО “Поляр Авиа” и МОГБУ “Авиация Колымы”. Проверки выявили ряд нарушений воздушного законодательства, требующих оперативного устранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки инспекторы оценили соблюдение требований федеральных авиационных правил, регламентирующих подготовку и выполнение полетов, техническое обслуживание воздушных судов, а также подготовку летных и кабинных экипажей.

Так, после профилактических визитов авиакомпаниям выданы предписания об устранении выявленных нарушений, ситуация остается на контроле Ространснадзора.