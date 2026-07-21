Как астрология помогает выбрать идеальный день для свадьбы: советы эксперта

При планировании свадебного торжества будущие супруги часто сталкиваются с задачей выбора даты, которая будет не только красивой, но и гармоничной. В этом процессе астрология может сыграть важную роль, предлагая взглянуть на каждый день с точки зрения его энергетического фона, который определяется положением планет и звёзд. Астролог Елена Смирных поделилась с 450media.ru своими знаниями о том, как астрологические аспекты могут повлиять на выбор дня для свадьбы.