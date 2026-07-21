Как астрология помогает выбрать идеальный день для свадьбы: советы эксперта

При планировании свадебного торжества будущие супруги часто сталкиваются с задачей выбора даты, которая будет не только красивой, но и гармоничной. В этом процессе астрология может сыграть важную роль, предлагая взглянуть на каждый день с точки зрения его энергетического фона, который определяется положением планет и звёзд. Астролог Елена Смирных поделилась с 450media.ru своими знаниями о том, как астрологические аспекты могут повлиять на выбор дня для свадьбы.
Индивидуальный подход: что важно учитывать?
По словам Елены Смирных, при выборе даты для свадьбы необходимо учитывать не только общие астрологические события, но и индивидуальные особенности пары. Одним из ключевых моментов является положение Луны и Венеры в момент торжества. Луна символизирует эмоциональную связь между партнёрами, а Венера отвечает за гармонию и романтические отношения. Если эти планеты находятся в благоприятном положении относительно гороскопов жениха и невесты, это может значительно повысить шансы на создание крепкого и счастливого союза.
Также важно избегать периодов ретроградного Меркурия, когда планета находится в обратном движении. В это время могут возникать недоразумения и сложности в коммуникации, что может негативно сказаться на процессе подготовки к свадьбе и дальнейшем взаимодействии супругов.
Периоды затмений также лучше избегать, так как в это время энергия считается нестабильной.
Рациональное планирование: не только красивые даты.
Елена Смирных подчеркивает, что при выборе даты для регистрации брака следует подходить к этому вопросу рационально, а не полагаться только на красивые сочетания цифр в календаре. Даже самый популярный и красивый день может не соответствовать индивидуальным транзитам партнёров, что может привести к конфликтам и неудачам.
Кроме того, астролог рекомендует обращать внимание на фазы Луны. Считается, что планирование важных начинаний на растущую Луну способствует росту и развитию отношений, а также увеличению благосостояния.
Астрология как руководство, но не гарантия.
Астролог подчёркивает: несмотря на растущий интерес к звёздам, они лишь указывают на возможные тенденции, но не гарантируют результат. Ответственность за качество семейных отношений лежит исключительно на самих супругах.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, август 2026 года пройдёт без влияния ретроградного Меркурия, что значительно упростит многие аспекты жизни.