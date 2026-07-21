В местечке Свобода Курской области построят соцгородок для пожилых людей

Социальный городок для пожилых людей построят в местечке Свобода Курской области при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в министерстве строительства региона.
Будущий социальный городок рассчитан примерно на 130 человек. Там им предоставят не только комфортные и безопасные условия проживания, но и комплексную поддержку. Речь идет о социальной, медицинской и психологической помощи, которую будут оказывать профильные специалисты.
«В команде специалистов — социальные работники, врачи и другие профессионалы. Такой подход позволяет выстроить систему заботы, учитывающую индивидуальные потребности каждого жителя», — отметила министр восстановления, развития приграничья и строительства Курской области Светлана Дроздова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.