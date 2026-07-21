Главные новости к вечеру 21 июля 2026 года

Госдума приняла федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», устанавливающий правила обращения криптовалют в России. Почти 300-страничный документ устанавливает требования и ограничения к участникам рынка и определяет правила, по которым криптовалюту можно использовать внутри страны и во внешнеэкономической деятельности.