Главные новости к вечеру 21 июля 2026 года

МИД РФ: в Молдавии применили силу к российским дипломатам
В Кремле прокомментировали ситуацию с Wildberries после атаки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство поддерживает контакт с Wildberries после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на склады компании.
Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае
ВС РФ освободили населенный пункт в Харьковской области
Минобороны РФ подтвердило взятие под контроль села Волоховское в Харьковской области. Подразделения группировки «Север» продолжают активное продвижение в регионе.
Госдума приняла закон об обращении криптовалют в России
Госдума приняла федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», устанавливающий правила обращения криптовалют в России. Почти 300-страничный документ устанавливает требования и ограничения к участникам рынка и определяет правила, по которым криптовалюту можно использовать внутри страны и во внешнеэкономической деятельности.