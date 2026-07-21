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Главные новости к вечеру 21 июля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 21 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

МИД РФ: в Молдавии применили силу к российским дипломатам

Источник: РИА "Новости"

В МИД РФ вызвали посла Молдавии Лилиана Дария для вручения ноты протеста. Поводом послужили противоправные действия полиции, которая 19 июля в Кишиневе принудительно сняла номера с дипломатического автобуса и угрожала задержанием сотрудникам российской дипмиссии.

В Кремле прокомментировали ситуацию с Wildberries после атаки

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство поддерживает контакт с Wildberries после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на склады компании.

Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае

Источник: Maxim Shemetov/EPA/TASS

Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который состоится 18—19 ноября в Шэньчжэне. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

ВС РФ освободили населенный пункт в Харьковской области

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Минобороны РФ подтвердило взятие под контроль села Волоховское в Харьковской области. Подразделения группировки «Север» продолжают активное продвижение в регионе.

Госдума приняла закон об обращении криптовалют в России

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Госдума приняла федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», устанавливающий правила обращения криптовалют в России. Почти 300-страничный документ устанавливает требования и ограничения к участникам рынка и определяет правила, по которым криптовалюту можно использовать внутри страны и во внешнеэкономической деятельности.

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