Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Черняховска осудили за ночной дебош в кафе

Мужчин, которые бросали стекло в работников заведения, отправили в колонию.

Жителей Черняховска осудили за хулиганские выходки в кафе ул. Ленина. Фигурантам уголовного дела о хулиганстве 41 год и 33 года. Старший получил 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима, младший проведет 3 года в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

2 марта 2025 года около 5 часов утра бармен и охранник кафе сказали двум посетителям о закрытии заведения и попросили пройти на выход. Посетители не пожелали, столкнули с витрины коробки с товарами, начали угрожать работникам кафе, даже бросили в них стеклянную бутылку, контейнер с товарами и другие предметы.