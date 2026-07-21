Жителей Черняховска осудили за ночной дебош в кафе

2 марта 2025 года около 5 часов утра бармен и охранник кафе сказали двум посетителям о закрытии заведения и попросили пройти на выход. Посетители не пожелали, столкнули с витрины коробки с товарами, начали угрожать работникам кафе, даже бросили в них стеклянную бутылку, контейнер с товарами и другие предметы.