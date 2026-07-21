Новую школу в в Александровке под Воронежем откроют в сентябре следующего года

Новая школа рассчитана на 1 101 ученика и будет носить имя Героя Советского Союза Федора Ильича Садчикова, уроженца Александровки. В годы Великой Отечественной войны он совершил 98 боевых вылетов, проявив исключительное мужество и командирское мастерство. За героизм при выполнении боевых задач в феврале 1945 года Федор Садчиков удостоен звания Героя Советского Союза.