«Риски есть»: что ждет акции банков в ближайшем будущем

Несмотря на падение котировок «Т-Технологий», взгляд на бумаги остается позитивным. Даже в текущих условиях банк демонстрирует высокую рентабельность. Сбербанк — флагман всего банковского рынка, лидер по активам. Оснований для разочарования в этом году нет, подчеркнул Андрей Мелащенко. При этом в следующем году рентабельность Сбербанка может упасть, прибыль вырастет, но не прежними темпами. Рекомендация «Ренессанс Капитала» по бумагам «Сбера» и «Т-Технологий» — «покупать».