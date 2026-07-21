«Риски есть»: что ждет акции банков в ближайшем будущем

[01:30] Положение банков в экономике.
[07:27] Новые налоги скажутся на дивидендах?
[14:55] Сбербанк: что будет с дивидендами.
[19:15] Неопределенность в ВТБ.
[23:21] Сделки «Т-Технологий».
[26:16] «Дом.РФ» — редкий случай.
[30:10] Совкомбанк и Мосбиржа.
Судя по опыту прошлых лет, банки научились работать при любых ставках, получая высокую процентную маржу и создавая адекватный уровень резервов, убежден главный экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко. В 2026 году финансовый сектор может показать результаты даже выше, чем ожидает Банк России.
Вместе с тем риски со стороны кредитных метрик останутся, уточнил эксперт, но эта проблема переносится с текущего на следующий год. Кроме того, требования регулятора к достаточности капитала будут ужесточаться.
Несмотря на падение котировок «Т-Технологий», взгляд на бумаги остается позитивным. Даже в текущих условиях банк демонстрирует высокую рентабельность. Сбербанк — флагман всего банковского рынка, лидер по активам. Оснований для разочарования в этом году нет, подчеркнул Андрей Мелащенко. При этом в следующем году рентабельность Сбербанка может упасть, прибыль вырастет, но не прежними темпами. Рекомендация «Ренессанс Капитала» по бумагам «Сбера» и «Т-Технологий» — «покупать».
Достаточность капитала «Сбера» высокая, в связи с чем компания может наращивать дивидендные выплаты, соглашается главный аналитик «Т-Инвестиций» Егор Дахтлер. Ожидаемая дивидендная доходность акций «Дом.РФ» — 12%. Акция находится в топе идей из финансового сектора, таргет — «покупать».
Совкомбанк вошел в период восстановления показателей после сложного 2025 года. Банк уверенно наращивает прибыль, доходы растут благодаря процентной марже, дорогое фондирование он не привлекает. Таргет по бумагам — «покупать».
Бизнес Мосбиржи, в свою очередь, показывает высокую рентабельность по EBITDA, однако издержки остаются высокими. В текущих условиях взгляд на эти бумаги остается осторожным, резюмировал Егор Дахтлер.