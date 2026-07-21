На Кубани запустили новый прогулочный маршрут «Малая Медведица»

Новый прогулочный маршрут «Малая Медведица» запустили в Краснодарском крае по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Он познакомит желающих со знаковыми точками курортного региона, природными памятниками и гастрономическими локациями, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.
В маршрут вошли заповедник «Утриш», винодельня «Скалистый берег», несколько ресторанов и супермаркет, археологический музей под открытым небом «Горгиппия» и знаменитая Белая набережная. Точки можно комбинировать по желанию — сделать короткую вылазку или посвятить этому целый день.
По карте маршрут действительно напоминает очертания созвездия Малой Медведицы. Путешествовать предлагается как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.