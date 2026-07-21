Более 90% пермяков не считают свою зарплату соответствующей квалификации

Только 6% опрошенных жителей Пермского края считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, и не претендуют на повышение вознаграждения. Как сообщает Superjob, 23% респондентов уже инициировали переговоры об увеличении оклада, еще 24% готовятся просить повышения в ближайшее время. При этом 20% опрошенных признались, что, несмотря на уверенность в недооцененности зарплаты, просить прибавки не собираются.