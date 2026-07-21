Компания подушек вошла в каталог производителей Новосибирской области

«Перешагнуть отметку в 100 участников — важный рубеж для нас. Он показывает, что клиенты видят востребованность такой меры поддержки и гордятся локализацией производства в Сибири. Каталог демонстрирует, насколько разным может быть новосибирский производитель: от высокотехнологичного оборудования до продуктов питания и одежды. У каждой компании своя карточка: информация, фото и ссылка на сайт. Это удобный формат, который позволяет предпринимателю заявить о себе, а заказчику — быстро найти нужного поставщика», — отметил руководитель регионального центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.