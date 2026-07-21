Компания подушек вошла в каталог производителей Новосибирской области

Число участников каталога производителей Новосибирской области, созданного в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», уже превысило 100, сообщили в региональном центре содействия развитию предпринимательства. Сотым участником стало семейное предприятие «Фамильный текстиль».
Компания более 25 лет производит ортопедические подушки и изделия для сна под брендом Familytex, с 2020 года экспортирует продукцию в Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан. За пять лет сотрудничества с центром «Мой бизнес» предприятие получило комплексную поддержку: обучение по экспортным программам, содействие в поиске зарубежных партнеров, софинансирование сертификации и участие в бизнес-миссиях.
Каталог производителей Новосибирской области создан на базе центра «Мой бизнес». Он помогает локальным брендам заявлять о себе, находить партнеров и расширять рынки сбыта.
«Перешагнуть отметку в 100 участников — важный рубеж для нас. Он показывает, что клиенты видят востребованность такой меры поддержки и гордятся локализацией производства в Сибири. Каталог демонстрирует, насколько разным может быть новосибирский производитель: от высокотехнологичного оборудования до продуктов питания и одежды. У каждой компании своя карточка: информация, фото и ссылка на сайт. Это удобный формат, который позволяет предпринимателю заявить о себе, а заказчику — быстро найти нужного поставщика», — отметил руководитель регионального центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.
Каталог производителей охватывает широкий спектр отраслей. Самая многочисленная категория — «Оборудование»: на нее приходится 20% от общего числа участников. Там представлены производители промышленного, медицинского и лабораторного оснащения, а также разработчики высокотехнологичных решений.
В категории «Одежда и легкая промышленность» — 16 компаний, выпускающих школьную форму и женскую одежду. В разделе «Еда и напитки» — 17 производителей полуфабрикатов, хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков. В категории «Товары для строительства и ремонта» представлены 18 компаний: производители стройматериалов, отделочных материалов и электрооборудования.
Прием заявок на участие в каталоге производителей открыт на сайте центра «Мой бизнес». Карточка предприятия включает логотип, описание продукции и фотографии. Чтобы присоединиться к проекту, предпринимателю достаточно иметь статус субъекта МСП, соответствовать необходимым кодам ОКВЭД и быть зарегистрированным в Новосибирской области. Дополнительную информацию можно получить в центре «Мой бизнес» по телефону: 8−800−600−34−07.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.