Нижегородский губернатор Глеб Никитин встретился с семьёй частника СВО

Губернатор Глеб Никитин встретился с семьей участника специальной военной операции Михаила Г. в ходе рабочей поездки в Большемурашкинский округ. Ранее сообщалось об инспекции главой региона объектов будущего туристического маршрута в этом районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Военнослужащий находится в очередном отпуске. С его семьей заключен военный социальный контракт, а супруга получает все положенные региональные выплаты и льготы. В беседе также приняли участие первый замгубернатора Андрей Гнеушев и глава округа Николай Беляков.
Глава региона обсудил с бойцом вопросы возвращения к мирной жизни. Глеб Никитин предложил агроному по специальности подумать об открытии своего дела и напомнил о финансовой поддержке по региональной демографической программе «Основа» при планировании расширения семьи.
Ранее сообщалось, что выплаты участникам СВО увеличат до 500 тыс. рублей в Ковернинский округе.