Нижегородский губернатор Глеб Никитин встретился с семьёй частника СВО

Губернатор Глеб Никитин встретился с семьей участника специальной военной операции Михаила Г. в ходе рабочей поездки в Большемурашкинский округ. Ранее сообщалось об инспекции главой региона объектов будущего туристического маршрута в этом районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.