Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский губернатор Глеб Никитин встретился с семьёй частника СВО

Губернатор обсудил с военнослужащим меры соцподдержки, льготы и планы по трудоустройству после возвращения.

Губернатор Глеб Никитин встретился с семьей участника специальной военной операции Михаила Г. в ходе рабочей поездки в Большемурашкинский округ. Ранее сообщалось об инспекции главой региона объектов будущего туристического маршрута в этом районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Военнослужащий находится в очередном отпуске. С его семьей заключен военный социальный контракт, а супруга получает все положенные региональные выплаты и льготы. В беседе также приняли участие первый замгубернатора Андрей Гнеушев и глава округа Николай Беляков.

Глава региона обсудил с бойцом вопросы возвращения к мирной жизни. Глеб Никитин предложил агроному по специальности подумать об открытии своего дела и напомнил о финансовой поддержке по региональной демографической программе «Основа» при планировании расширения семьи.

Ранее сообщалось, что выплаты участникам СВО увеличат до 500 тыс. рублей в Ковернинский округе.