Комитет по инвестициям Петербурга признали образцом бережливого управления

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга получил статус местного образца бережливого управления в ходе программы «Эффективный регион». Она отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в учреждении.
Решение было принято по итогам партнерской проверки качества 9 июля 2026 года. Эксперты оценили внедрение принципов бережливого управления, эффективность реализованных проектов и работу по совершенствованию внутренних процессов.
Одной из ключевых практик, представленных в ходе проверки, стал проект по оптимизации процесса поиска свободных земельных участков по заданным параметрам. Реализованные комитетом по инвестициям решения направлены на повышение удобства и скорости работы с инвестиционными площадками, снижение трудозатрат и создание более прозрачного механизма подбора участков для инвесторов.
Кроме того, в этот день состоялся запуск новой практики — «Оптимизация процесса осуществления казначейского сопровождения». Проект планируют завершить к 29 января 2027 года.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.