Комитет по инвестициям Петербурга признали образцом бережливого управления

Одной из ключевых практик, представленных в ходе проверки, стал проект по оптимизации процесса поиска свободных земельных участков по заданным параметрам. Реализованные комитетом по инвестициям решения направлены на повышение удобства и скорости работы с инвестиционными площадками, снижение трудозатрат и создание более прозрачного механизма подбора участков для инвесторов.