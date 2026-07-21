Народные приметы на 22 июля: сегодня надо испечь пирог с черникой

По народному календарю сегодня Панкратий и Кирилл. С этого дня начинали собирать огурцы. Чтобы овощей на грядках было много, первый тайно срывала хозяйка дома и закапывала в дальнем углу огорода. Первыми огурцы нового урожая всегда пробовали младшие члены семьи. По поверьям, после этого овощи не будут горчить. На Панкратия и Кирилла начинали собирать чернику. Ягоду использовали для лечения болезней глаз, суставов, желудка, печени и других органов. Женщины в этот день пекли пироги с черникой, готовили черничные морсы и кисели. Выпечкой угощали не только членов семьи, но и соседей, а также путников и нищих. Верили, что так можно привлечь в дом богатство и удачу. По примете, чем больше птиц в небе в этот день увидишь, тем больше узнаешь хороших новостей.