Школу на тысячу мест под Воронежем планируют построить до конца года

«Безусловно, для подрядчика важно быстрее завершить строительство — в том числе потому, что нередко используются кредитные ресурсы, и это влияет на экономику проекта. Но не менее важно и то, что мы сами ставим задачу строить быстрее нормативных сроков, чтобы жители как можно скорее могли пользоваться новыми объектами», — заявил Александр Гусев.