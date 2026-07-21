Школу на тысячу мест под Воронежем планируют построить до конца года

В селе Александровка Новоусманского района Воронежской области строительство школы, рассчитанной на 1 101 ученическое место, ведется ускоренными темпами, почти вдвое опережающими нормативные сроки. Об этом сообщили в облправительстве 21 июля по итогам визита делегации Республики Беларусь. По словам губернатора Александра Гусева, строительство планируют завершить в декабре 2026-го, и власти рассчитывают, что «в начале следующего года дети начнут обучение в новом современном здании».
Проект реализуют силами ООО «Стройинжиниринг» (принадлежит белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест») в рамках соглашения, подписанного на XII Форуме регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде. Возведение четырехэтажной школы общей площадью более 20 тыс. кв. м стартовало в сентябре 2025-го. Строительство ведется по инвестиционному принципу с последующим выкупом в муниципальную собственность. Сумма выкупа будет определена после ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.
«Безусловно, для подрядчика важно быстрее завершить строительство — в том числе потому, что нередко используются кредитные ресурсы, и это влияет на экономику проекта. Но не менее важно и то, что мы сами ставим задачу строить быстрее нормативных сроков, чтобы жители как можно скорее могли пользоваться новыми объектами», — заявил Александр Гусев.
После завершения строительства школа получит имя Героя Советского Союза Федора Садчикова — уроженца Александровки. Официальное название образовательного учреждения будет звучать как «Александровская средняя общеобразовательная школа им. Ф. И. Садчикова “Вектор”». Учреждение получит большой спортивный комплекс с футбольным полем, беговыми дорожками и теннисным кортом, где смогут заниматься все желающие местные жители.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что власти Воронежской области и ООО «Стройинжиниринг» подписали концессионное соглашение на строительство нового стадиона футбольного клуба «Факел» на месте бывшего Центрального стадиона профсоюзов. На строительной площадке губернатор Александр Гусев и прибывший в регион чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов заложили в фундамент будущей спортивной арены капсулу с обращением к будущим поколениям.