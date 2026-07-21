В деревне 1-е Цветово Курской области отремонтируют дом соцобслуживания

Дом социального обслуживания «Первоцвет» отремонтируют в деревне 1-е Цветово Курской области, сообщили в министерстве социального обеспечения, материнства и детства региона. Работы пройдут по национальному проекту «Семья».
Специалисты обновят крышу, фасады, канализацию, системы водо-, электро- и теплоснабжения. Кроме того, в помещениях заменят оконные и дверные блоки, отремонтируют внутренние стены и перегородки, используя современные отделочные материалы.
«Работы по улучшению условий проживания получателей социальных услуг и модернизации отрасли в Курской области ведутся регулярно в тесном взаимодействии с Минтрудом России», — рассказала министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.