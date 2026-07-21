Доля донских вин на местном рынке упала с 6% до 1,5% за 10 лет

По словам эксперта, доля донских вин на рынке Ростовской области упала до 1,5%. Десять лет назад местные производители занимали около 6% регионального рынка. Господин Губин отметил, что конкуренцию донским винам составляют не импортные вина, которые находятся под давлением из-за роста пошли, а производители из соседних регионов.