Москва увеличила выпуск высокотехнологичной продукции более чем на треть

«По поручению Сергея Собянина город планомерно поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей — от фармацевтики до радиоэлектроники. Столичным предприятиям доступны современная промышленная инфраструктура, субсидии и налоговые льготы, которые позволяют масштабироваться и выводить на рынок передовые разработки. За первые пять месяцев 2026-го компании нарастили выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время производство электронных интегральных схем выросло более чем в 1,5 раза, при этом 96% выпуска данной продукции в стране приходится на Москву», — добавил Ликсутов.