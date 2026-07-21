Москва увеличила выпуск высокотехнологичной продукции более чем на треть

Московские производители высокотехнологичной продукции за первые пять месяцев 2026 года выпустили на 35,5% больше изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Развитие отрасли ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«По поручению Сергея Собянина город планомерно поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей — от фармацевтики до радиоэлектроники. Столичным предприятиям доступны современная промышленная инфраструктура, субсидии и налоговые льготы, которые позволяют масштабироваться и выводить на рынок передовые разработки. За первые пять месяцев 2026-го компании нарастили выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время производство электронных интегральных схем выросло более чем в 1,5 раза, при этом 96% выпуска данной продукции в стране приходится на Москву», — добавил Ликсутов.
С начала года в столице создали каждый второй пьезоэлектрический прибор и каждую пятую смонтированную печатную плату в России.
«Москва — национальный центр радиоэлектроники и лидер среди регионов по показателям отраслевой выручки. Исторически именно в Зеленограде разрабатывались решения, которые определили успешное развитие национальных технологических проектов, в том числе в медицине, космической отрасли и автомобилестроении. Сегодня микроэлектроникой и приборостроением занято более 850 предприятий, на них трудится каждый пятый московский промышленник», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Так, компания «Системы автоматического управления и контроля» организовала производство автономных беспроводных маяков для контроля технологических процессов и сохранности продукции. Они востребованы на промышленных объектах, в фармацевтике и логистике. В пищевой отрасли они помогут непрерывно следить за температурным режимом при выдержке молочных продуктов, созревании сыров и других процессах.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.