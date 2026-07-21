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В Госдуме предложили ограничить рекламные обзвоны

РИА Новости: в ГД предложили ограничить рекламные обзвоны только будними днями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ограничить рекламные обзвоны граждан только будними днями.

Обращение с соответствующим предложением было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным внести изменения в Федеральный закон “О рекламе” и, при необходимости, в Федеральный закон “О связи”, установив особый режим рекламных телефонных вызовов гражданам в выходные и нерабочие праздничные дни», — сказано в обращении.

Депутаты предложили закрепить в качестве базового правила, что распространение рекламы посредством телефонных вызовов, включая массовые, автоматические и иные голосовые рекламные обращения, в адрес физических лиц в выходные и нерабочие праздничные дни не допускается.

Парламентарии отметили, что действующее регулирование не выделяет выходные и нерабочие праздничные дни как особый период, в течение которого рекламные телефонные обращения к гражданам должны быть ограничены.

По их словам, общая норма о согласии на рекламу не решает эту проблему, так как согласие часто дается заранее, в составе договорных документов, анкет, заявок, пользовательских соглашений или форм на сайте, без отдельного выбора дней и времени возможного рекламного контакта.

По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить количество нежелательной рекламы в выходные и праздничные дни для граждан.

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