Невролог Мастеров рассказал волгоградцам о пользе тренировки мозга

С 20 по 26 июля в России проходит Неделя сохранения здоровья мозга. В Волгограде о профилактике деменции рассказал невролог поликлиники № 2 Владислав Мастеров. Он напомнил волгоградцам: риск снижения когнитивных функций зависит от умственной и социальной активности.
Мозг, по словам врача, — динамичная система, а не жесткая структура. Ее свойство — нейропластичность, то есть способность формировать новые нейронные связи. Врач сослался на доктора Санджая Гупту, который называет этот запас когнитивным резервом. По словам Мастерова, рекомендации «Lancet Commission» 2024 года и Минздрава РФ называют умственную и социальную активность двумя ключевыми факторами профилактики деменции.
Как пояснил невролог, умственная нагрузка стимулирует нейрогенез в гиппокампе и укрепляет синаптические связи. Врач советует осваивать новое: иностранный язык, музыкальный инструмент, шахматы, живопись, фотографию. Социальную активность Мастеров назвал сложнейшей нагрузкой для мозга, поскольку общение требует быстрой обработки информации и эмпатии. По данным исследований, социальная изоляция повышает риск деменции на 50−60 процентов.
Волгоградцам, по словам Мастерова, стоит регулярно общаться и осваивать новые навыки для сохранения когнитивного долголетия. Врач сравнил такую нагрузку для мозга с тренировками в зале для тела. Общение и новые знания помогают сохранить устойчивый мозг на долгие годы.
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