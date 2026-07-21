Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невролог Мастеров рассказал волгоградцам о пользе тренировки мозга

В Волгограде стартовала Неделя сохранения здоровья мозга.

С 20 по 26 июля в России проходит Неделя сохранения здоровья мозга. В Волгограде о профилактике деменции рассказал невролог поликлиники № 2 Владислав Мастеров. Он напомнил волгоградцам: риск снижения когнитивных функций зависит от умственной и социальной активности.

Мозг, по словам врача, — динамичная система, а не жесткая структура. Ее свойство — нейропластичность, то есть способность формировать новые нейронные связи. Врач сослался на доктора Санджая Гупту, который называет этот запас когнитивным резервом. По словам Мастерова, рекомендации «Lancet Commission» 2024 года и Минздрава РФ называют умственную и социальную активность двумя ключевыми факторами профилактики деменции.

Как пояснил невролог, умственная нагрузка стимулирует нейрогенез в гиппокампе и укрепляет синаптические связи. Врач советует осваивать новое: иностранный язык, музыкальный инструмент, шахматы, живопись, фотографию. Социальную активность Мастеров назвал сложнейшей нагрузкой для мозга, поскольку общение требует быстрой обработки информации и эмпатии. По данным исследований, социальная изоляция повышает риск деменции на 50−60 процентов.

Волгоградцам, по словам Мастерова, стоит регулярно общаться и осваивать новые навыки для сохранения когнитивного долголетия. Врач сравнил такую нагрузку для мозга с тренировками в зале для тела. Общение и новые знания помогают сохранить устойчивый мозг на долгие годы.

Ранее сообщалось, как вовремя распознать гипертонию.