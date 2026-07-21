Невролог Мастеров рассказал волгоградцам о пользе тренировки мозга

Мозг, по словам врача, — динамичная система, а не жесткая структура. Ее свойство — нейропластичность, то есть способность формировать новые нейронные связи. Врач сослался на доктора Санджая Гупту, который называет этот запас когнитивным резервом. По словам Мастерова, рекомендации «Lancet Commission» 2024 года и Минздрава РФ называют умственную и социальную активность двумя ключевыми факторами профилактики деменции.