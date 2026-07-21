Сторожевой корабль Балтфлота провёл стрельбы в 74 км от английского Плимута

За «Неустрашимым» также наблюдал французский военный самолёт. Находившиеся на борту военные связались с российским кораблём и попросили уточнить намерения перед стрельбами. В Минобороны Великобритании заявили, что специалисты продолжают «внимательно отслеживать действия» фрегата.